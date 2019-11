L’uomo ha perso molto sangue.

Resta grave il cacciatore 72enne che è rimasto ferito ieri pomeriggio da un colpo di fucile nelle campagne di Arzachena.

Lo sparo, partito da uno dei cacciatori che era con il 72enne non ha colpito gli organi vitali, ma l’anziano ha perso molto sangue. Lanciato l’allarme i soccorsi hanno subito deciso di utilizzare l’elicottero, visto che il ferito si trovava in aperta campagna e l’emorragia non si fermava.

L’uomo è stato quindi trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Nuoro e la prognosi resta riservata. Proseguono intanto anche le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

(Visited 581 times, 581 visits today)