Tribunale di Tempio resta aperto nonostante l’allerta meteo, è polemica

Il Tribunale di Tempio Pausania ha deciso di mantenere regolarmente aperto nonostante il maltempo, scatenando le polemiche. Una scelta si pone in netto contrasto con le ordinanze dei sindaci del territorio, che hanno disposto la chiusura degli uffici pubblici, e con i moniti della Protezione Civile che invitano caldamente a evitare ogni spostamento in auto se non strettamente necessario.

La decisione ha sollevato dure proteste da parte della classe forense, come si legge sul quotidiano La Nuova Sardegna. I legali avevano richiesto alla presidente facente funzioni, Caterina Interlandi, la chiusura della struttura o almeno una riduzione delle attività ai soli casi urgenti, così da tutelare l’incolumità di chi deve percorrere molti chilometri per raggiungere il palazzo di giustizia. Tuttavia, la presidenza ha stabilito che non vi sarà un provvedimento generale e che l’eventuale impedimento a comparire dovrà essere valutato dai singoli magistrati, caso per caso, durante le udienze.

