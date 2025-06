Maltrattamenti sui figli a Olbia, i genitori patteggiano la pena

Hanno patteggiato la pena due genitori di Olbia accusati di maltrattamenti sui figli.

Una vicenda familiare dai contorni drammatici è giunta a conclusione nelle scorse settimane con una condanna a due anni per una coppia di genitori di Olbia, ritenuti responsabili di gravi maltrattamenti ai danni dei propri figli minori. I fatti risalgono al 2022 e hanno avuto origine da numerose segnalazioni alle forze dell’ordine, più volte intervenute presso l’abitazione della famiglia di Olbia.

Le indagini.

Secondo quanto ricostruito durante le indagini, i bambini sarebbero stati costretti a vivere in un ambiente segnato da continue liti, violenze fisiche e condizioni igieniche intollerabili. I genitori, ora separati, si sarebbero aggrediti reciprocamente alla presenza dei figli, coinvolgendoli direttamente nelle dinamiche violente. In più occasioni, i piccoli avrebbero subito schiaffi, calci e insulti, vivendo in uno stato di costante paura e disagio.

Tra gli episodi riportati dagli inquirenti, si segnala quello in cui il padre avrebbe colpito uno dei figli con calci e schiaffi. Il motivo: non essere riuscito a trattenere la pipì. Per di più, costringendolo poi a rimanere con i vestiti bagnati per tutta la giornata. La madre, in un’altra occasione, avrebbe usato il manico di un cacciavite per colpire il bambino alla testa e in varie parti del corpo, provocandogli ecchimosi. Anche la sorellina sarebbe stata schiaffeggiata in diverse circostanze.

I servizi sociali e il Tribunale per i minorenni di Sassari erano intervenuti trasferendo i bambini in una struttura protetta. Infatti, gli addetti ai lavori hanno considerato il clima domestico profondamente lesivo del loro benessere psicofisico.

Le indagini hanno rivelato ulteriori comportamenti allarmanti. I figli avrebbero assistito anche a un episodio di autolesionismo del padre, che si sarebbe ferito con una lama davanti a loro. Gli atti contestati alla coppia descrivono una situazione familiare in cui la violenza era una costante e i minori venivano costretti a convivere con uno stato di ansia e paura quotidiana.

La sentenza.

La vicenda giudiziaria si è conclusa davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Tempio. I due imputati hanno patteggiato la pena di due anni di reclusione. I due sconteranno la condanna mediante lo svolgimento di lavori socialmente utili, in base a quanto previsto dalla riforma Cartabia.

Nel frattempo, come scrive La Nuova Sardegna, a carico dell’uomo è stato avviato un nuovo procedimento penale per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della ex moglie.

