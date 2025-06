Weekend di sole e temperature estive in Gallura.

Con l’arrivo del caldo, le spiagge della Gallura sono state letteralmente prese d’assalto da bagnanti di tutte le età. Giovani e anziani si sono riversati lungo la costa approfittando di un clima quasi estivo, favorito da cieli sereni e temperature che in alcune zone della Sardegna supereranno i 30 gradi, secondo quanto segnalato dagli esperti di 3bMeteo. La situazione meteorologica si presenta stabile e favorevole, con un fine settimana che si annuncia all’insegna del sole in tutta l’area settentrionale dell’isola.

Sole pieno e clima mite a Olbia.

Per la giornata di domani, Olbia si prepara ad accogliere un’altra giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali. Il cielo resterà completamente sereno per l’intero arco della giornata, senza alcuna probabilità di piogge. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: le massime toccheranno i 28 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 16. Lo zero termico si collocherà a quota 4041 metri. I venti spireranno con intensità moderata: al mattino proverranno da Est-Nordest, per poi ruotare a Est-Sudest nel corso del pomeriggio. Il mare sarà generalmente poco mosso, condizione ideale anche per chi desidera trascorrere qualche ora in acqua.

A Santa Teresa Gallura una giornata perfetta per il mare.

Condizioni molto simili sono attese anche a Santa Teresa Gallura, dove il bel tempo dominerà incontrastato. Il sole splenderà senza interruzioni per tutta la giornata e l’assenza di precipitazioni contribuirà a rendere il clima ancora più gradevole. Le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi, mentre le minime scenderanno fino a 14. Lo zero termico è previsto a quota 4098 metri. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord-Nordest nelle prime ore del giorno e da Est-Nordest nel pomeriggio. Il mare si presenterà quasi calmo e non sono previste allerte meteo.

A Tempio Pausania punte di 33 gradi.

Scenario simile anche a Tempio Pausania, dove il sole sarà protagonista assoluto. La giornata di domani sarà caratterizzata da un cielo limpido e privo di nuvole, con temperature decisamente elevate rispetto alla media stagionale. Le massime, infatti, raggiungeranno i 33 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i 19. Lo zero termico si posizionerà a 4.096 metri. I venti saranno moderati e cambieranno direzione nel corso della giornata: al mattino soffieranno da Sudovest, nel pomeriggio vireranno da Nordest. In tutta la Gallura, dunque, l’estate sembra aver deciso di fare il suo ingresso in anticipo, portando con sé sole, caldo e una massiccia presenza di turisti e residenti lungo il litorale. Una situazione che conferma il trend di un maggio che si chiude con temperature da piena stagione balneare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui