Da lunedì lezioni all’aperto per gli studenti di Olbia.

Mancano le classi all’istituto Deffenu di Olbia. Una situazione sempre più critica e più volte segnalata e che ora sta diventando insostenibile. Per questo l’istituto ha deciso di protestare. Saranno circa mille gli studenti che, da lunedì rimarranno a seguire le lezioni fuori dall’istituto, negli spazi pubblici all’aperto davanti alla scuola.

In attesa di reperimento locali da parte della Provincia a partire dal 22 febbraio la scuola userà gli spazi pubblici all’aperto, in piazza Martino Cossu per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza.

La carenza di classi al Deffenu è un problema che va avanti da alcuni mesi, con gli studenti che sono stati costretti anche a frequentare doppio turno serale. Anche se la Provincia pubblicato un bando per risolvere la situazione, al momento non è ancora chiaro quando i nuovi locali potranno essere utilizzati. Il sindaco Settimo Nizzi, insieme all’assessore all’Istruzione Sabrina Serra era intervenuto, nei mesi scorsi, per trovare una soluzione, mettendo a disposizione le aule dell’istituto scolastico Maria Rocca. Ma poi nel plesso sono dovuti partire i lavori di messa a norma.

