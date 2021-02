Prorogati i termini per le domande.

L’assessore ai Servizi Sociali di Olbia Simonetta Lai rende noto che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse al fine di attivare un partenariato pubblico – privato per la realizzazione di attività a valere sull’avviso pubblico Educare In Comune.

Il progetto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Finanziamento di Progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni, finalizzate all’attuazione d’interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al fine di renderle attive e responsabili all’interno delle comunità di appartenenza. La modalità di presentazione delle istanze e la relativa modulistica è reperibile sul sito web del Comune di Olbia.

