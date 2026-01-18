Marina di Porto Rotondo, nuovi obiettivi per il 2026

La Marina di Porto Rotondo chiude il 2025 tra certificazioni di qualità e risultati positivi.

Il 2025 si è chiuso con un bilancio positivo per la Marina di Porto Rotondo, che archivia l’anno con numeri solidi, riconoscimenti internazionali e una crescente reputazione nel panorama della portualità turistica mediterranea. La struttura si conferma come uno dei punti di riferimento della nautica da diporto in Sardegna, grazie a standard elevati di accoglienza, sicurezza e servizi.

La Marina rappresenta uno dei principali investimenti del Gruppo Molinas, famiglia di imprenditori originaria di Calangianus, attiva storicamente nel settore industriale e oggi protagonista anche nella portualità turistica e nel comparto alberghiero. Alla guida della Marina di Porto Rotondo c’è Matteo Molinas, amministratore della struttura e presidente della Rete dei porti della Sardegna.

Certificazione d’eccellenza e riconoscimenti internazionali

Uno dei risultati più rilevanti del 2025 è l’ottenimento della certificazione d’eccellenza del Mediterraneo, rilasciata durante l’Icomia World Marinas Conference 2025, la principale conferenza mondiale dedicata ai porti turistici, svoltasi a Venezia. La Marina di Porto Rotondo ha partecipato come esempio di portualità turistica italiana di alto livello.

Il riconoscimento ha premiato la qualità dell’ospitalità, i servizi all’avanguardia e la presenza attiva della Marina nei principali appuntamenti internazionali del settore nautico. Valutazioni positive sono arrivate anche dal presidente nazionale di Assomarinas, che ha indicato Porto Rotondo come modello di riferimento per l’intera filiera nautica.

Innovazione, servizi e prospettive per il 2026

Come scrive La Nuova Sardegna, il nuovo anno si apre senza pause. Tra le priorità della Marina di Porto Rotondo c’è l’organizzazione della quinta edizione della Fiera nautica regionale della Sardegna, che per il quarto anno consecutivo si svolgerà in primavera proprio a Porto Rotondo, aprendo di fatto la stagione turistica 2026.

Sul piano gestionale, la Marina punta sull’innovazione digitale, con l’introduzione di sistemi di prenotazione online per ormeggi e servizi, e sull’ampliamento dell’ospitalità per unità oltre i 30 metri. Particolare attenzione sarà dedicata ai servizi per gli equipaggi, al refitting e al potenziamento delle attività anche nel periodo invernale.

