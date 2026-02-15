Olbia perde lo storico vigile urbano, addio a Mario Iavarone

Addio a Mario Iavarone

La città di Olbia si stringe nel dolore per la scomparsa di Mario Iavarone, venuto a mancare all’età di 80 anni. Ex vigile urbano stimato e profondamente benvoluto, Mario era una figura storica del territorio, ricordato da tutti come un uomo di rara gentilezza e bontà d’animo. Originario di Ercolano, in Campania, viveva da anni a Olbia con la moglie e i due figli e il prossimo giugno avrebbe compiuto 81 anni.

La sua carriera nella Polizia Locale, iniziata alla fine degli anni Settanta, lo aveva reso un volto familiare e un punto di riferimento per la comunità, che lo ricorda con immenso affetto. Con i suoi caratteristici capelli folti, i baffi e un sorriso che non mancava mai, Mario ha rappresentato un pezzo di storia cittadina capace di unire professionalità e grande umanità. I funerali si terranno lunedì 16 febbraio, alle ore 15:30, nella Chiesa di Nostra Signora de La Salette a Olbia.

