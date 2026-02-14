Allarme alla stazione marittima di Olbia, ecco cosa è successo

Porto di Olbia

14 Febbraio 2026

di Giulia Rago

L’allarme alla stazione marittima di Olbia.

Un allarme bomba ha mobilitato le Forze dell’Ordine nella mattina del 14 febbraio alla stazione marittima dell’Isola Bianca, a Olbia, dove il ritrovamento di una busta di plastica abbandonata all’interno di un cestino portarifiuti ha fatto scattare le procedure di sicurezza previste in casi analoghi. La segnalazione ha immediatamente attivato i controlli e, in via precauzionale, l’area circostante è stata delimitata per consentire le verifiche senza rischi per i presenti.

In un primo momento non si è esclusa l’ipotesi della presenza di ordigni rudimentali, circostanza che ha richiesto l’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine e l’applicazione del protocollo previsto per situazioni potenzialmente pericolose. L’obiettivo prioritario è stato quello di garantire la tutela delle persone che si trovavano nella zona portuale e di evitare qualsiasi conseguenza legata a un eventuale dispositivo esplosivo. Dopo un controllo approfondito del contenuto della busta, gli accertamenti hanno permesso di stabilire che al suo interno vi erano petardi e non materiale esplosivo destinato a provocare danni strutturali o mettere in pericolo l’incolumità pubblica. Una volta chiarita la natura dell’oggetto, la situazione è rientrata e l’area è stata progressivamente riaperta, con il ripristino delle normali attività all’interno della stazione marittima.

