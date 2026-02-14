Allarme alla stazione marittima di Olbia, ecco cosa è successo

L’allarme alla stazione marittima di Olbia.

Un allarme bomba ha mobilitato le Forze dell’Ordine nella mattina del 14 febbraio alla stazione marittima dell’Isola Bianca, a Olbia, dove il ritrovamento di una busta di plastica abbandonata all’interno di un cestino portarifiuti ha fatto scattare le procedure di sicurezza previste in casi analoghi. La segnalazione ha immediatamente attivato i controlli e, in via precauzionale, l’area circostante è stata delimitata per consentire le verifiche senza rischi per i presenti.

In un primo momento non si è esclusa l’ipotesi della presenza di ordigni rudimentali, circostanza che ha richiesto l’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine e l’applicazione del protocollo previsto per situazioni potenzialmente pericolose. L’obiettivo prioritario è stato quello di garantire la tutela delle persone che si trovavano nella zona portuale e di evitare qualsiasi conseguenza legata a un eventuale dispositivo esplosivo. Dopo un controllo approfondito del contenuto della busta, gli accertamenti hanno permesso di stabilire che al suo interno vi erano petardi e non materiale esplosivo destinato a provocare danni strutturali o mettere in pericolo l’incolumità pubblica. Una volta chiarita la natura dell’oggetto, la situazione è rientrata e l’area è stata progressivamente riaperta, con il ripristino delle normali attività all’interno della stazione marittima.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui