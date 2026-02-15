Cantiere bloccato e tempi a rischio per l’opera finanziata con il Pnrr.

I lavori per il collegamento ferroviario via treno per l’aeroporto di Olbia, considerato strategico per la mobilità del nord Sardegna, è attualmente fermo. Il cantiere risulta bloccato da settimane e la situazione preoccupa i sindacati, che temono ripercussioni sia sui livelli occupazionali sia sul rispetto delle scadenze imposte dai fondi del Pnrr.

Il progetto del treno per l’aeroporto di Olbia prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria di collegamento tra la stazione cittadina e lo scalo aeroportuale Costa Smeralda, con l’obiettivo di integrare il trasporto ferroviario e quello aereo e ridurre il traffico su gomma.

Le difficoltà dell’impresa e lo stop ai lavori sulla nuova linea per il treno di collegamento con l’aeroporto di Olbia.

Alla base dello stallo ci sarebbero le difficoltà economiche dell’impresa inizialmente incaricata dei lavori. La crisi ha portato al trasferimento del ramo d’azienda a un nuovo soggetto, ma la procedura non risulta ancora completata sotto il profilo amministrativo.

In assenza della piena formalizzazione del subentro, il cantiere non può ripartire. Le attività risultano sospese e i lavoratori sono fermi, mentre il cronoprogramma dell’opera rischia di accumulare ritardi difficilmente recuperabili.

L’intervento dei sindacati.

Sulla vicenda intervengono la Cgil e la Camera del lavoro della Gallura, che chiedono un intervento urgente delle istituzioni locali. Secondo i sindacati, è necessario sbloccare rapidamente le procedure per garantire la continuità dei lavori e tutelare l’occupazione.

L’appello è rivolto anche a Rete Ferroviaria Italiana, chiamata a completare gli adempimenti necessari per consentire la ripresa del cantiere e scongiurare il rischio di perdere i finanziamenti europei.

Un’opera considerata strategica.

Il collegamento ferroviario con l’aeroporto rappresenta un tassello centrale nelle politiche di mobilità sostenibile della Gallura. Il mancato completamento dell’opera avrebbe ricadute negative non solo sul sistema dei trasporti, ma anche sull’economia turistica e sull’accessibilità del territorio.

