Addio a Mario Sau.

Olbia dice addio a Mario Sau, scomparso all’età di 70 anni. L’uomo, classe ’54, è originario di Tissi, ma olbiese di adozione. Ben voluto da tutti, Sau, è ricordato da tutti in città come una persona per bene e gentile.

ll 70enne, di professione sostituto commissario di P.S., lascia una moglie e due figli. I suoi funerali si terranno sabato 4 gennaio, alle ore 16, nella chiesa della Sacra Famiglia, a Olbia, con partenza da via Roma 216.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui