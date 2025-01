Resta ferita da un petardo durante il Capodanno a Olbia

La ragazza è stata colpita dal petardo scoppiato in centro a Olbia.

Una ragazza è stata colpita da un petardo a Olbia, che le ha causato ferite, a causa delle schegge rimbalzate dall’esplosione. È successo durante i festeggiamenti del Capodanno, stando a quanto riporta il quotidiano L’Unione Sarda.

La giovane è stata soccorsa e portata nel pronto soccorso di Olbia, dove ha ricevuto le cure dei sanitari. La polizia locale ha sorpreso un giovane scoppiando petardi non autorizzati, violando l’ordinanza del Comune, il quale potrebbe essere il responsabile dell’incidente. Ma non è l’unico caso in città, durante i festeggiamenti di Capodanno. Una donna si è sfogata sui social perché dei giovani hanno scoppiato un petardo, causandole danni in casa.

