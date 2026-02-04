Marittimo ferito, soccorso in mare nelle Bocche di Bonifacio

Soccorso un marittimo ferito nelle Bocche di Bonifacio.

Un’operazione di soccorso sanitario in mare ha impegnato la Guardia Costiera nelle acque delle Bocche di Bonifacio, dove è stata portata a termine un’evacuazione medica a favore di un marittimo rimasto ferito mentre si trovava a bordo di una nave mercantile in transito nell’area.

L’attività di emergenza ha avuto avvio nella serata del 3 febbraio, quando alle 19:15 la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di La Maddalena ha ricevuto una richiesta di assistenza dalla motonave “Tony Stark”. A bordo dell’unità si trovava un marittimo di 41 anni, di nazionalità filippina, le cui condizioni di salute richiedevano un intervento sanitario urgente.

Dopo il necessario consulto con il C.I.R.M., il Centro Internazionale Radio Medico, che ha valutato il quadro clinico e indicato la necessità di un immediato ricovero ospedaliero, la Guardia Costiera ha avviato le procedure previste per l’evacuazione medica. A tal fine è stata disposta l’uscita della motovedetta di soccorso CP 306, impiegata per raggiungere l’unità mercantile.

La motovedetta S.A.R. ha intercettato la nave a circa dieci miglia nautiche dalla costa intorno alle 20:10. Le operazioni di trasbordo del marittimo si sono svolte in condizioni di sicurezza, consentendo il trasferimento del paziente sull’unità di soccorso senza ulteriori criticità. Conclusa la fase di recupero, la motovedetta ha fatto rientro verso il porto di La Maddalena alla massima velocità consentita, attraccando alle 20:40.

Una volta a terra, il marittimo è stato preso in carico dal personale sanitario del servizio di emergenza 118 e successivamente trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale di La Maddalena, dove è stato sottoposto agli accertamenti clinici e alle cure ritenute necessarie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui