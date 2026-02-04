“Oasi felina”, a La Maddalena nasce il centro per la cura dei gatti

Via al cantiere per l’Oasi felina di La Maddalena

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova “oasi felina” a cura del Comune di La Maddalena. La struttura è stata concepita per garantire un ambiente conforme ai più rigorosi standard igienico-sanitari, fornendo uno spazio protetto dove i gatti del territorio potranno affrontare i periodi di degenza necessari per ricevere cure e terapie specifiche. Si trova in località Puzzoni, vicino all’omonima diga.

Il progetto punta a offrire una soluzione strutturale alla gestione delle colonie feline locali, garantendo agli animali un luogo idoneo al recupero fisico in totale sicurezza. L’intervento non si configura solo come un’opera pubblica, ma come un atto di responsabilità verso il benessere animale e il decoro urbano.

L’assessora all’Ambiente, Federica Porcu, che ha seguito l’iter del progetto fin dall’insediamento, ha sottolineato l’importanza sociale dell’opera: “Sono molto contenta dell’avvio di questo nuovo cantiere, un progetto che ho seguito personalmente fin dal primo momento del mio mandato e che rappresenta un impegno preso insieme ai volontari e cittadini che, con dedizione e grande senso civico, si occupano quotidianamente delle colonie dei piccoli mici del nostro territorio.”

“È il segnale di un grande amore e rispetto verso gli animali oltre che di una visione attenta e responsabile del loro benessere – continua la vicesindaco -. Allo stesso tempo, è un supporto importante e concreto al lavoro prezioso svolto dai volontari, ai quali va il mio sincero ringraziamento.”

La nuova Oasi Felina nasce infatti come risposta alle istanze di chi, quotidianamente, dedica il proprio tempo alla cura degli animali liberi. Con l’apertura di questo cantiere, il Comune di La Maddalena intende dotare la comunità di uno strumento efficace per la tutela della salute pubblica e animale, facilitando il lavoro di monitoraggio e assistenza svolto dai cittadini più attivi.

