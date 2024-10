Insulti sui social al presidente del Consiglio comunale di Olbia: “Denunciati”

Marzio Altana, presidente del Consiglio comunale di Olbia ha denunciato.

Post con insulti con minacce al presidente del Consiglio comunale di Olbia, Marzio Altana, da parte di un olbiese ora denunciato per diffamazione aggravata. In particolare, il politico e avvocato è stato preso di mira sul profilo personale dell’autore del post, che ha ricevuto diversi like e commenti.

LEGGI ANCHE: Sui social gli dà del mafioso, Nizzi presenta querela contro olbiese

Il fatto è accaduto venerdì scorso, 4 ottobre, quando gli screenshot del post di un 50enne di Olbia sono stati girati al presidente del Consiglio comunale. La Procura di Tempio Pausania ha indagato per diffamazione aggravata anche una decina di persone, che hanno commentato e messo il like.

L’autore del post è un conoscente di Altana e non c’erano stati dei precedenti screzi e non è chiaro se gli attacchi sono di natura politica. La vicenda è molto simile a quella accaduta qualche mese fa al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha è stato preso di mira da un olbiese, che lo ha insultato lo scorso aprile sui social. Anche il primo cittadino lo aveva denunciato per diffamazione.

Se gli utenti che hanno risposto al post sono legate al fatto precedente che ha coinvolto il sindaco come vittima, il presidente del Consiglio comunale non ne è certo: “Non saprei se sono le stesse persone e se si tratta di attacchi politici. Sono rimasto sorpreso perché ho incontrato spesso questa persona in giro, ma non è successo niente di particolare”, ha spiegato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui