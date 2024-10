A La Maddalena i corsi di difesa per le donne che lavorano in luoghi a rischio

I corsi hanno la finalità di aiutare le donne a difendersi dalla violenza.

A La Maddalena c’è un progetto che insegna la difesa personale alle donne che lavorano in luoghi a rischio. Si chiama “progetto Atena” ed è voluto dal Comune, rivolti alle donne che lavorano in luoghi più a rischio violenza di genere.

I corsi di difesa personale rivolti dunque al personale femminile che vive a La Maddalena e lavora in ospedali, servizi sociali, guardia medica, poiché, stando a quanto riportano le cronache, le donne che lavorano in questi ambienti sono più a rischio aggressioni. I corsi sono rivolti anche a ragazze universitarie fuori sede, che studiano in grandi città a alle donne che lavorano nelle forze armate e o di sicurezza, per le quali sono previste tecniche più avanzate di ammanettamento ed immobilizzazione.

I corsi sono finanziati dal Comune e la proposta è stata ritenuta meritevole di accoglimento e seguita dal delegato allo sport Milena Orrù e dal Presidente del Consiglio Giovanna Scotto con l’obiettivo di aiutare le donne ad acquistare autostima e sicurezza.

