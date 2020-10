Le nuove regole del Dpcm.

Mascherina obbligatoria anche all’aperto e multa da 400 a 1000 euro per chi non la indossa o la porta abbassata sul mento. Uniche eccezioni: se si è in auto da soli o con i congiunti, in moto o in bicicletta e se si sta in un luogo isolato o se si fa attività motoria, purché si mantenga il distanziamento di almeno due metri.

Se la nuova ordinanza del governatore Christian Solinas non ha portato sostanziali novità alle prescrizioni da seguire per il Covid, ci pensa il Dpcm del governo Conte che è stato appena approvato dal Consiglio dei ministri e che sarà in vigore fino al 15 ottobre. Entro quella data potrebbe esserci un’ulteriore proroga o un nuovo decreto con regole più severe.

Per ora dunque nessuna chiusura anticipata dei locali, come ci si aspettava, alle 23. Viene lasciata la facoltà ai Comuni e alle Regioni di introdurre limitazioni, come già successo in alcuni casi. Ma giro di vite sulle mascherine, che tornano obbligatorie per tutto il giorno ad eccezione di trovarsi in luoghi isolati che garantiscano in modo continuativo l’isolamento dalle altre persone non conviventi.

L’obiettivo è diminuire i contagi soprattutto tra i giovani, che sono il maggior numero di asintomatici. Controlli anche per i locali che non rispettano le regole, per i quali la chiusura potrebbe essere fino di 30 giorni.

E poi tornano i tamponi per chi arriva da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca. Attualmente l’obbligo del test molecolare o antigenico era previsto solo per chi arrivava da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.

