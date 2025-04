Violenza su 11enne, si punta allo sconto di pena per Mulas

Si punta al rito abbreviato per Massimiliano Mulas.

Massimiliano Mulas, già condannato per diversi stupri, rischia 18 anni di carcere per aver aggredito una bambina di soli 11 anni a Mestre. Ma la difesa punta sullo sconto di pena, con la richiesta del rito abbreviato e perizia psichiatrica per il 45enne tedesco di origine tempiese.

Ignazio Ballai, avvocato difensore dell’uomo, a Venezia Today ha spiegato che punterà alla riduzione di un terzo della pena e misure di sicurezza che consentano la riabilitazione del suo assistito. Il legale ha inoltre detto che rinunciando all’Appello si ha un’ulteriore diminuzione della pena di un sesto. Le accuse sono pesantissime.

Non solo l’aggressione sessuale, la minore età della vittima e la recidiva, ma anche la violazione di domicilio e le minacce. Se la tattica difensiva fosse accolta, la pena potrebbe scendere dai 18 che si ipotizzano a una condanna tra i 9 e i 10 anni di reclusione per Massimiliano Mulas, che ora si trova nel carcere di Gorizia che dispone di una sezione per i predatori sessuali.





