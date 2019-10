Manca ancora la firma sul contratto del Mater.

La firma non c’è. Sembra dover essere una formalità, invece la vicenda del Mater Olbia si tinge di un nuovo ed ennesimo colpo di scena. I vertici della struttura ospedaliera, nata dalla partnership tra Qatar Foundation e Policlinico Gemelli, non hanno ratificato il contratto con Ats, l’azienda per la tutela della salute della Sardegna.

Secondo diverse fonti, il nodo sarebbe legato all’erogazione dei fondi. Alla base dell’accordo tra il Mater e l’Ats c’è un pacchetto di 150milioni di euro, di cui 25 milioni per il 2019, 60,6 per il 2020 e altrettanti per il 2021. Ma l’accordo al momento non risulta ratificato.

