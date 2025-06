Nuovi investimenti al Mater Olbia, 32 ettari per un hub internazionale

Il nuovo sviluppo dell’ospedale Mater Olbia.

Un terreno di 32 ettari adiacente al Mater Olbia Hospital è stato acquisito dal fondo Sardinia Health and Research Property Fund (SHRPF), promosso da Silver Fir Capital, società specializzata in investimenti immobiliari e infrastrutture sociali, ma sarà sempre Qatar Foundation Endowment a detenere la governance della struttura.

L’operazione, sostenuta da Banco BPM con un finanziamento da 45 milioni di euro, segna l’inizio di un ambizioso progetto di valorizzazione dell’area sanitaria, con l’obiettivo di creare un polo integrato per salute, ricerca e formazione a livello internazionale, rafforzando il ruolo del Mater Olbia come struttura di riferimento per la Sardegna e il Paese.

Si punta dunque a realizzare un hub internazionale per la salute e la ricerca, con investimenti che mirano a rendere il Mater Olbia Hospital come un polo di eccellenza non solo a livello nazionale. Attualmente il Mater Olbia Hospital ha 202 letti accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e di 50 letti privati, oltre servizi diagnostici e terapeutici, un centro per la idrokinesiterapia e un polo didattico universitario per la formazione infermieristica. Quest’ultimo ha aperto quest’anno accademico ed è stato da apripista per rendere la struttura un centro di eccellenza per la ricerca e per la formazione di nuove figure professionali.

Il progetto ha una forte valenza strategica e sociale: potenzia la sanità locale, riducendo la dipendenza da strutture del continente; ha un impatto occupazionale diretto e indiretto: personale medico, amministrativo, ricercatori, tecnici. Inoltre, rende Olbia un nodo sanitario d’eccellenza nel Mediterraneo, potenzialmente attrattivo anche per pazienti e ricercatori dall’estero; promuove uno sviluppo immobiliare sostenibile, senza alterare la governance sanitaria attuale.

L’obiettivo è inoltre quello di “migliorare l’offerta sanitaria locale e generare anche significative ricadute economiche e occupazionali per il territorio di Olbia e per la Sardegna”, come dichiara Lorenzo Baroni, amministratore delegato di Silver Fir Capital.

