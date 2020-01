Il Mater Olbia smentisce la vendita della struttura.

Notizie infondate. Falsità complete. Una strategia di deligittimazione smentita dai fatti. Nessuna dichiarazione ufficiale per il momento, ma dai piani alti del Mater Olbia viene bollata come assurda la notizia di una possibile vendita della struttura da parte dell’azionista del Qatar ad una società abruzzese specializzata in cliniche private.

L’indiscrezione ha avuto come reazione la richiesta di spiegazioni della consigliera regionale Carla Cuccu, esponente del M5S in commissione Sanità, che ha presentato, sia al presidente della Regione Christian Solinas che all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, un’interrogazione con richiesta di risposta scritta sull’argomento.

Ma nell’ospedale alle porte di Olbia il clima è tutt’altro quello di una vendita e alcuni fanno notare come da mesi prosegua una campagna denigratoria nei confronti degli investimenti fatti dal Qatar Foundation insieme alla Fondazione Gemelli. Prova ne sia, c’è chi sottolinea, il recente aumento di capitale della società a 10 milioni, che non si addice ad una vendita.

