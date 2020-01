Calcio, Serie D. L’Arzachena perde a Sassari, il Budoni perde in casa

Il Latte Dolce ha la meglio su una Arzachena sfortunata. Il Budoni ha una battuta di arresto dopo le recenti buone prestazioni.

Al “Vanni Sanna” è di scena l’Arzachena di Pozzebon e di mister Mauro Giorico. Già dopo 60’ di gioco il Latte Dolce protesta per un sospetto mani in area su tiro di Antonelli. Bragagnolo tenta di colpire di testa, ma non sorprende Lai. Al 10′ lo stesso Lai smanaccia su tiro-cross di Olivera e l’azione gallurese sfuma. Al 32′ Nino Pinna si libera per il tiro ma spara alto sopra la traversa della porta dell’Arzachena. Due minuti dopo, su un traversone dalla destra, Virdis impatta con il pallone di testa ma la sfera si stampa sulla traversa. Il primo tempo si chiude sull’1 a 1. Al 5’ della ripresa Ponsat colpisce la traversa dal limite dell’area. Rossi fugge sulla sinistra, calcia verso la porta ma centra la base del palo. L’Arzachena spinge, e al 29’st l’arbitro ravvisa un tocco di mano in area. Giallo a Nicolò Antonelli – rosso, doppia ammonizione – e Ponsat sul dischetto realizza lo 0-1 ospite. Al 34’st Francesco Virdis riceve, avanza in percussione, controlla e insacca per il gol dell’1 a 1. Al 36’ è Peana a toccare con la mano in area. Giallo e calcio di rigore realizzato da Molino. Cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia.

Sassari calcio Latte Dolce: Lai, Pireddu, Gianni, Patacchiola, Bianchi, Antonelli, Pinna N. (35’ st Maccis), Piga (24’ st Fini), Virdis, Scanu (40’ st Gadau), Palmas (13’ st Molino). A disposizione: Garau, Tuccio, Pinna A., Marcangeli, Doukar. Allenatore Stefano Udassi

Arzachena: Cotardo, Arboleda (38’ st Steri), Sirigu, Bragagnolo (13’ pt Peana), Patta (14’ st Gentile), Lordkipanidze, Galdean (14’ st Islamaj), Olivera (40’ st Ruzzittu), Ponsat, Pozzebon, Rossi. A disposizione: Ruzittu,, Carboni, Menichelli, Lolli. Allenatore Mauro Giorico

BUDONI 0 – 2 TEAM NUOVA FLORIDA

Battuta d’arresto per il Budoni nello stadio di casa contro il Team Nuova Florida. Non è stata una partita belissima. Al 32′ va in gol Ferrara, che sblocca il risultato per i laziali. Nella ripresa è invece Gian Piero Tozzi a chiudere i conti per i laziali. Il Budoni resta al penultimo punto con 15 punti insieme al Pro Calcio Tor Sapienza.

Budoni: Idrissi, Melvan (1′ st Grezzana), Raimo, Monza (1′ st Camponesco), Farris, Varruccio, Congiu, Moro, Villa, Murgia (29′ st Odianose), Lava (1′ st Bonu). A disp. Trini, Ingrassia, Scanu, Vacca, Soro. All. Raffaele Cerbone.

Team Nuova Florida: Giordani, Moretti (32′ st Menniti), Ilari, Tamburlani, Scardola, Toskic (35′ st Sterpone), De Marchis, Porfiri, Tozzi (49′ st Rossi), Ferrara (16′ st De Costanzo), Capparella (46′ st Pallocca). A disp. Aranci, Miola, Sabatini, Giusto. All. Andrea Bussone

ARBITRO: Moretti da Valdarno

RETI: 32′ pt Ferrara, 25′ st Tozzi.

