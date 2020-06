La vicenda del Mater Olbia.

“Ho preoccupanti notizie sull’abbandono del Mater Olbia da parte del Qatar”. A darne notizia è la consigliera di opposizione Ivana Russu ieri durante il Consiglio comunale di Olbia.

“So che la Qatar Foundation sta chiedendo da tempo un incontro alla Regione Sardegna e che ad oggi non glielo ha concesso, vorrei sapere dal sindaco se queste notizie sono vere – ha detto la consigliera in Aula –, qualora sia così chiediamo un documento alla Regione. Ritengo che la sanità pubblica sia un faro per lo Stato, non possiamo permetterci che cada un ombra su questo tema”.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, però, smentisce la circolazione di questa notizia, esortando la continuazione dei lavori. Un breve, brevissimo intervento, quello del sindaco di Olbia, che smonta sul nascere le preoccupazioni della consigliera di opposizione.

(Visited 438 times, 438 visits today)