La centro ripartirà il 6 luglio.

A partire da lunedì 6 luglio riapre il centro per l’Infanzia del Cipnes Gallura “I Folletti di Kines”.

Saranno riattivati, con orario 8-19 dal lunedì al venerdì, tutti i servizi per i bambini dai 3 mesi agli 11 anni di età (nido e centro estivo). Sarà confermato anche il servizio mare, due volte alla settimana, per i bambini di età compresa fra i 3 e gli 11 anni.

La struttura riapre, dopo lo stop dovuto alla emergenza del coronavirus, nel rispetto scrupoloso del complesso quadro normativo di riferimento e dell’assoluta osservanza delle precise disposizioni sulle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid.

Le attività ludico-ricreative, laboratori e giochi, saranno svolti in modalità indoor e outdoor. Nelle attività previste in spiaggia ci si avvarrà della struttura del concessionario demaniale, conforme alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza, il quale metterà a disposizione un numero di ombrelloni proporzionale ai bambini presenti. La spiaggia verrà raggiunta con i mezzi di una ditta esterna specializzata nel trasporto di persone, e gli accompagnatori garantiranno il distanziamento fisico sia all’interno del mezzo di trasporto sia nelle fasi di ingresso e di uscita dall’autobus, secondo le nuove disposizioni.

La struttura è dotata del servizio di cucina e mensa regolarmente autorizzato per la preparazione e somministrazione dei pasti, elaborati secondo il menu estivo autorizzato dalla Asl, e consumati nelle sezioni in cui ogni bambino potrà disporre di un proprio spazio-banco nel rispetto del distanziamento richiesto dalle norme.

Ogni giorno gli operatori, obbligati a indossare la mascherina durante le attività lavorative, saranno sottoposti alla misurazione della temperatura che, se fosse superiore ai 37.5°, determinerebbe l’allontanamento immediato dalla struttura. All’ingresso sarà predisposto il lavaggio delle mani con gel igienizzante. Come previsto dalle recenti norme, per i bambini da 0 a 5 anni sarà rispettato il rapporto di 1 operatore ogni 5 bambini; per i bambini da 6 a 11 anni, 1 ogni 7 bambini.

Per qualsiasi chiarimento e informazione, si può chiamare ai seguenti numeri: 0789-53636, 331- 6562071, e-mail ifollettidikines@cipnes.it

