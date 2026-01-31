Riconoscimento del Quirinale a Jeff Onorato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 31 onorificenze: tra i prescelti c’è il maddalenino Jeff Onorato. Classe ’52 ha abbattuto tutti i limiti della disabilità diventando campione e istruttore di sci nautico. Nel tratto di mare tra La Maddalena e Caprera ha dato vita alla sua scuola Saint Tropez permettendo di volare sull’acqua a tantissime persone che non possono muoversi liberamente sulla terra ferma. Un esempio che in tanti anni ha permesso di abbattere barriere che sembravano insormontabili. Traguardi raggiunti con la sua caparbietà affiancata dal suo immancabile sorriso. Pure il capo dello Stato se n’è accorto.

“Il Presidente Mattarella ha individuato esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 3 marzo alle ore 12″.

La motivazione del Quirinale

“Gianfranco Onorato, “Jeff”, 73 anni, Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana: “Per aver reso lo sport uno strumento di inclusione” – si legge sul sito del Quirinale -. Gianfranco, “Jeff”, nonostante un tragico incidente, è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi in ambito sportivo e a trasmettere la sua passione anche a ragazzi affetti da disabilità”.

