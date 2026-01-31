Aggressione a Oschiri, giovane operato d’urgenza a Sassari

Ricoverato a Sassari un giovane dopo un’aggressione a Oschiri

Un giovane è ricoverato a Sassari dopo essere stato vittima di un’aggressione nei giorni scorsi a Oschiri. Emergono pochi dettagli sulla vicenda che avrebbe avuto come protagonisti giovani del posto. Uno di loro ha avuto la peggio ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori.

Trasferito d’urgenza all’ospedale di Sassari il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico in Neurochirurgia. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sull’episodio.

