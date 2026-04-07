Salvini in centro a Olbia, mano nella mano con la fidanzata

Il ministro Matteo Salvini al centro di Olbia e le riunioni politiche in città.

La presenza del Ministro Matteo Salvini a Olbia oggi, 7 aprile, non è passata inosservata. Il ministro leader della Lega è stato avvistato mentre passeggiava per le vie della città insieme alla compagna Francesca Verdini, in un clima informale che ha attirato l’attenzione di cittadini e curiosi.

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La tappa a Olbia.

Nel corso della visita, Salvini ha avuto anche un momento di confronto politico incontrando l’assessore comunale e coordinatore provinciale Vanni Sanna, insieme ad alcuni esponenti vicini al partito, al coordinatore locale dei giovani. Un incontro che conferma l’attenzione del leader leghista verso il territorio gallurese e le dinamiche politiche locali.

La tappa olbiese arriva al termine di un periodo trascorso in Sardegna in occasione delle festività

pasquali. Durante la permanenza sull’isola, Salvini ha visitato diverse località, tra cui Alghero, Castelsardo e il Parco Nazionale dell’Asinara, prima di fare ritorno a Olbia. Salvini è infine ripartito dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, concludendo così la sua presenza sull’isola tra momenti di relax e appuntamenti istituzionali.

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