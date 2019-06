Come smaltire i rifiuti a San Teodoro.

Vedere un televisore poggiato su un masso nella strada di Capo Coda Cavallo, così come rifiuti abbandonati nelle pinete intorno, non fa certo piacere a nessuno.

Abbiamo chiesto ad un responsabile della nettezza urbana di San Teodoro informazioni riguardo lo smaltimento di questo genere di rifiuti. ”È possibile contattare il numero verde e prenotare un ritiro a domicilio, che viene effettuato per un massimo di quattro pezzi alla volta, oppure ci si può dirigere direttamente alla discarica e lasciare personalmente i rifiuti da smaltire”, spiega il responsabile.

Il numero verde 800-270323 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 15. È possibile prenotare il ritiro dei seguenti rifiuti come RAEE (frigoriferi, televisori, eccetera), ingombranti, sfalci verdi, oli vegetali e tessili. Inoltre, è attivo il servizio porta a porta per la raccolta dei rifiuti differenziati. Insomma, il modo per non sporcare ci sarebbe, ma evidentemente per qualcuno è più facile così.

