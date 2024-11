Melissa Satta e la sua rivale Giulia DeLellis insieme nello stesso reality

Melissa Satta sarà nello show con Giulia DeLellis.

Le due rivali in amore Melissa Satta e Giulia De Lellis, entrambe legate in passato e presente a Carlo Beretta, si ritroveranno nello stesso programma televisivo. L’ex Velina sarda con il cuore tra Gallura e Cagliari, attuale compagna di Beretta, e Giulia, sua ex fidanzata di lunga data, saranno protagoniste di Red Carpet – Vip al tappeto, il nuovo reality di Prime Video.

Lo show, condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione della Gialappa’s Band, partirà dal 9 gennaio 2025, vedrà la partecipazione di altre celebrità come Valeria Marini, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio.

Nonostante si ritroveranno nello stesso reality, tra Melissa e Giulia non c’è alcun sentimento di amicizia, anzi. Tra le due ci sono parecchi dissapori perché l’ex Velina è fidanzata con l’ex compagno di Giulia DeLellis. Le prove del loro rapporto di rivalità durante la Milano Fashion Week, con un incontro caratterizzato da un’atmosfera di gelo.

Giulia ha ammesso di aver sofferto per la fine della relazione con Beretta, che si è rapidamente avvicinato a Melissa Satta. Un comportamento che sicuramente non è stato gradito da GiuliaDeLellis, dimenticata presto per la showgirl sarda.

La scintilla dell’amore tra Melissa Satta e Beretta è scoccata poco dopo la fine della relazione di Melissa con il tennista Matteo Berrettini. Nel programma, tre squadre di bodyguard avranno il compito di scortare cinque celebrità lungo un tappeto rosso che si srotola sotto i loro piedi. Tra ostacoli fisici, imprevisti e disturbatori, i concorrenti dovranno rimanere sul tappeto senza mai scendere, pena la perdita di una guardia del corpo. La vittoria andrà alla squadra che riuscirà a portare la propria star alla meta finale senza intoppi. Chissà se tra le due voleranno stracci o ci sarà un riavvicinamento grazie al programma televisivo.

