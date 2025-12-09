Melissa Satta single? Spuntano indiscrezioni dai social

Melissa Satta e Carlo Beretta si sarebbero lasciati.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione secondo cui Melissa Satta sarebbe tornata single. L’ex velina sarebbe in crisi con Carlo Beretta, per alcuni indizi lasciati sui social dalla stessa showgirl. Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per la coppia che è stata la protagonista dell’estate 2024, con voci anche (smentite) di una gravidanza.

A prova di queste ipotesi ci sono dei comportamenti della Satta, la quale ha smesso di condividere foto con il suo compagno da giorni. Un atteggiamento sospetto e insolito per la 39enne. L’ultimo post, infatti, risale a qualche settimana fa quando i due sono stati a Dubai. Al momento sia dall’ex velina che dall’imprenditore il silenzio assoluto. Nessuno dei due ha smentito o confermato le voci.

Tuttavia, poche settimane, fa in un’intervista al settimanale F, non sono emersi segnali di crisi con Beretta. Qui aveva parlato anche dell’atteggiamento della stampa italiana ed estera al suo rapporto con l’ex Matteo Berrettini. Aveva parlato anche di Giulia De Lellis e del suo rapporto pacifico con la ex del suo compagno. Ma non aveva accennato a nessuna crisi con Beretta.