Olbia, gli attraversamenti pedonali rialzati arrivano in via Roma

I lavori per le strade in via Roma, a Olbia.

In via Roma, a Olbia, ci saranno nuovi attraversamenti pedonali rialzati, per migliorare la sicurezza dei pedoni in città. Così il Comune, per garantire l’esecuzione dei lavori, ha dato il via libera a un’ ordinanza che regolerà temporaneamente la circolazione. Un provvedimento necessario per consentire l’esecuzione di importanti lavori di ripristino di asfalti e marciapiedi.

Saranno cinque i nuovi attraversamenti pedonali rialzati, completi di segnaletica orizzontale e verticale. Un’opera destinata a migliorare la sicurezza stradale nell’area. I lavori si svolgeranno dal 15 al 20 dicembre, interessando la Via Roma a segmenti compresi tra l’intersezione con via Ungheria/via Tasso, in corrispondenza della “Rotonda Su Ponte De Su Ferru” e l’intersezione con la via Vena Fiorita, nota come “Rotonda Paule Longa”.

L’ordinanza.

L’ordinanza prevede che, quotidianamente, dalle ore 7 alle ore 19, la circolazione veicolare sarà sospesa, a seconda dell’avanzamento delle lavorazioni nei tratti stradali di volta in volta interessati. La sospensione della circolazione è stata disposta per il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli interventi. Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coattiva nelle immediate vicinanze, in corrispondenza e sul lato opposto all’area di cantiere. Sarà inoltre obbligatorio l’impiego di movieri dell’impresa, muniti delle apposite palette, per assicurare la fluidità e la sicurezza della circolazione.