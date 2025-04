Vacanze tropicali per Melissa Satta e Beretta, niente crisi di coppia

Melissa Satta tra Miami e la Repubblica Dominicana con suo figlio e Beretta.

Come è accaduto a Elisabetta Canalis anche su Melissa Satta erano trapelate alcune voci su una presunta crisi di coppia. Ma anche l’altra velina sarda ha smentito i gossip pubblicando sui social alcuni scatti che ritraggono lei, Carlo Beretta e il figlio Maddox in vacanza a Miami.

L’indiscrezione era stata lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano lo scorso marzo, ma non ha trovato alcun fondamento. La showgirl ha scelto di concedersi tre giorni a Miami, poi in Repubblica Dominicana, dove passeranno i restanti giorni, tra spiagge chiarissime e mari cristallini proprio come nella sua amata Gallura. Foto e stories che parlano chiaro e smentiscono dunque che i due si sono lasciati.

