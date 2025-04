Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

La gara ciclistica a cronometro sarà il 25 aprile a Olbia. Campionato Sardo a Cronometro di ciclismo categorie Allievi, Juniores, Master. Ritrovo ore 14,00 presso Cantine Zanatta. Il programma

Presso la Sede CGIL via del Piave a Olbia la a.s.d. ArtiMarziali organizza un Corso di BLSD PBLSD e Disostruzione Adulto e pediatrica e infant. Al termine del corso verrà rilasciata la certificazione come soccorritore laico PBLSD E BLSD. Scopri quando

La Pro Loco Badesi dà inizio alla stagione primaverile/estiva con il primo evento denominato Beach Party Kids. L’evento è rivolto principalmente ai più piccoli ed ai loro genitori e accompagnatori. L’evento

Plastic Free arriva a Badesi il 27 aprile dalle ore 9.15 per la pulizia delle spiagge. Il ritrovo è previsto presso la località Li Junchi. Un intervento dell’associazione per ridurre e recuperare i rifiuti plastici prima dell’arrivo della stagione estiva. Scopri il programma

Fra qualche giorno primo appuntamento del Festival Internazionale Contrasti 2025!

Il 27 Aprile alle 20.00 nella Chiesa N. S de là Salette a Olbia non mancate al Concerto finale della Masterclass di Tromba del Maestro Andrea Lucchi Prima Tromba dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia! Scopri il concerto

