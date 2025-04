Apertura giostre a Olbia, ecco la data ufficiale

Quando aprono le giostre di San Simplicio a Olbia.

Dovevano aprire oggi, 25 aprile, ma a causa di un problema tecnico la data è slittata. Le giostre di San Simplicio a Olbia apriranno il 29 alle 16:30. A comunicarlo il parco giochi Wonderland ieri sera nei loro canali ufficiali.

C’è tanta attesa in città per l’apertura del luna park, che per il terzo anno consecutivo ha allungato la sua permanenza in città, estesa al ponte del Primo Maggio. Quest’anno il parco giochi resterà a Olbia fino al 18 maggio 2025, assicurando divertimento per i più giovani.

