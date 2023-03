Il Pd sardo ha Comandini segretario e Meloni presidente

L’elezione del segretario del Pd in Sardegna è stata lunga e laboriosa e ora si è conclusa con l’abbraccio tra Piero Comandini e Giuseppe Meloni. Ci era voluta una lunga trafila burocratica – con l’esito incerto fino all’ultimo – per arrivare all’elezione del consigliere regionale cagliaritano alla guida del partito: Nonostante nelle urne il collega gallurese avesse preso più voti. Ma le regole delle Primarie erano chiare e la vittoria è andata a Comandini.

A Bitti si è tenuta la prima assemblea regionale dopo le elezioni e sono arrivate le nomine formali. Con questo passaggio è diventata ufficiale la proclamazione di Piero Comandini. Poi l’assemblea ha votato per la presidenza del partito. “Sono stato eletto all’unanimità presidente del PD della Sardegna – annuncia Giuseppe Meloni su Facebook -. Grazie Piero, grazie segretario! Mi metto a disposizione. Grazie all’entusiasmo che tutti ci hanno dimostrato durante il congresso così partecipato. Insieme per costruire un futuro migliore per la nostra terra. Buon lavoro a tutti noi. Viva il Partito democratico”.

