Rete, due giorni a Calangianus dedicati al made in Sardinia

L’Expo di Calangianus ospita Rete, due giorni dedicati al Made in Sardinia, col meglio delle eccellenze locali. Nella prima giornata, nell’ambito delle iniziative di Rete, Fiera delle eccellenze Made in Sardinia, si è svolto il convegno di apertura dell’evento “Oggi come Arimani”. Enogastronomia e turismo, lo

sviluppo nei piccoli centri, i giovani di ieri e i giovani di oggi a confronto. Il convegno è stato moderato da Simonetta Bazzu di “Vittoria Arimani.”

Sono intervenuti il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, il presidente di Confcommercio Olbia, Edoardo Oggiano, il presidente Cna Giovanni Pasella, il responsabile comunicazione e marketing della fiera, Emanuele Biancu, chairman di Requadro srl, Marcello Muntoni dell’azienda Bolmea, l’enologo Tito Tamponi e Clementina Di Pellegrini dell’azienda Falegnameria Di Pellegrini.

Domenica la fiera aprirà ufficialmente le porte alle ore 9, tra le attività più coinvolgenti sono previsti dei Workshop gestiti da professionisti di vari settori. Mostreranno tecniche e metodi di lavorazione di pasta fresca, distillati, vini e altri settori dell’enogastronomia, la partecipazione alle lezioni è riservata a chi si prenoterà, per info sulle prenotazioni sarà sufficiente chiamare il numero 349/8962438.

