Il mercato di San Pantaleo è tornato a casa, buona la prima

Il volto nuovo del mercato di San Pantaleo

Oggi, 4 luglio, il mercato di San Pantaleo ha ufficialmente riaperto i battenti. La prima giornata si è svolta all’insegna della compostezza e della calma. Tanta la curiosità anche tra gli abitanti del paese, che hanno voluto vedere il volto rinnovato dell’evento. Sembrano esser stati rispettati anche i dettami di qualità: tra i banchi degli espositori tante novità e ricercatezza.

Evidenti i benefici dovuti alla riduzione e alla ridistribuzione degli stalli. La piazzetta, dove si concentrano la maggior parte degli stand, è più sgombra e molto meno caotica, a favore della circolazione delle persone. Lo stesso accade nelle vie circostanti, decisamente più libere, dove la passeggiata diventa più piacevole. Questo aspetto va sicuramente anche a vantaggio delle attività commerciali locali, i cui ingressi e vetrine risultano molto più accessibili.

Complice anche una quantità moderata di visitatori, non si sono registrate particolari criticità a livello di traffico: nessun intasamento o ostruzione, come accadeva, per esempio, in Via Trapani. Una nuova segnaletica, piazzata recentemente per l’occasione, ha corredato le vie e indirizzato ospiti e turisti. Sul posto, dalla mattina presto, era presente anche la polizia locale, che in qualche caso di parcheggio in aree non adibite è intervenuta con le multe. Presenti anche gli addetti antincendio e gli steward.

