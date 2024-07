San Pantaleo, il mercato torna a casa e si rinnova

A San Pantaleo, dopo la pausa forzata per ragioni di sicurezza, il mercato si ripropone in grande spolvero. Dal 4 luglio e fino al 15 ottobre, ogni giovedì il paese tornerà a brulicare di ambulanti, pronti a piazzare le proprie postazioni nella sede storica. A rendere possibile tutto ciò, il lavoro svolto, nel corso di questi mesi, dall’Associazione Mercato di San Pantaleo. Questa ha presentato un progetto adeguato a superare le criticità manifestatesi negli anni precedenti. Inoltre, è riuscita a intessere relazioni collaborative con la comunità locale e con il Comune di Olbia. Come spiegano gli organizzatori: “L’interesse e l’impegno che il Sindaco Settimo Nizzi ha offerto in prima persona sono la dimostrazione che il Comune di Olbia tiene a questo evento, per questo ci aspettiamo la sua presenza e quella dei consiglieri Paolo Oliva e Ivana Bolacchi, persone che hanno seguito e sostenuto costantemente il nostro lavoro offrendo al Sindaco continui aggiornamenti”.

Il mercato all’insegna di sicurezza e qualità

Il mercato sarà garantito dal piano sicurezza firmato dall’Associazione Mercato di San Pantaleo. Gli stalli, la cui disposizione è consultabile nella planimetria pubblicata dal Comune di Olbia, saranno 57. Inoltre, saranno presenti anche degli steward e degli addetti antincendio. Oltre che sotto il profilo della sicurezza, poi, il mercato si rinnoverà anche sotto quello della qualità. Come spiegano dall’associazione: “ogni espositore ha promesso la massima attenzione nella selezione dei prodotti esposti e un allestimento curato, per offrire ai visitatori un’esperienza di alta qualità”. “Anche i commercianti con sede fissa – concludono – vivono con fermento il ritorno del mercato e si dicono entusiasti per il paese e le loro attività. La riapertura del mercato rappresenta un importante momento di rinascita e condivisione per tutta la comunità”.

