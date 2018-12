Il meteo su Olbia e la Gallura nelle prossime ore

Il meteo.

Le raffiche di maestrale, fino a cento chilometri orari, hanno colpito la Gallura ma in particolare le zone costiere e quelle in prossimità di rilievi, con rinforzi sino a burrasca. Sulle coste si sono verificate delle mareggiate, mentre le temperature sono scese facendo arrivare il primo vero freddo. L’allerta meteo per il forte vento emessa dalla Protezione civile termina alla mezzanotte di oggi.

L’Arpas fornisce gli ultimi aggiornamenti su i venti che soffieranno su Olbia e la Gallura. Piano piano andranno a diminuire in serata, saranno deboli o moderati, con rinforzi lungo le coste esposte. Mentre i mari continueranno ad essere agitati o molto agitati. Per la giornata di domani 11 dicembre il cielo sarà generalmente nuvoloso. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione, le massime stazionarie. I venti saranno deboli o moderati. I mari invece agitati o molto agitati.

