Michael non si trova ancora, avvistamenti per il 25enne scomparso da Luogosanto

Le ricerche di Michael Frison.

Ancora nessuna traccia di Michael Frison, il giovane turista disperso in Gallura da diversi giorni. Tuttavia ci sono alcune segnalazioni, poiché il 25enne italo-inglese è stato avvistato da diverse persone nelle campagne di Luogosanto, probabilmente alla ricerca di cibo.

Purtroppo però la macchina dei soccorsi, attivata già da domenica, non è riuscita a rintracciare il ragazzo, che risulta ancora disperso. Stessa cosa per Carla Visentin, la 73enne veneta che da domenica pomeriggio è scomparsa nel nulla, a Stintino. Anche per la donna si sono attivate le ricerche da carabinieri e protezione civile. La turista si è allontanata da un residence nella zona di Cala Lupo.

Le ricerche di Francesca Deidda, purtroppo, hanno avuto un triste epilogo, confermando che la donna potrebbe essere stata uccisa dal marito, Igor Sollai, indagato per omicidio volontario aggravato. Sarà l’autopsia a stabilire cosa è successo alla 42enne di San Sperate, scomparsa da maggio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui