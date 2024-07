Il programma di agosto di Loiri Porto San Paolo, il 20 c’è Carmen Consoli

Da Carmen Consoli a li cjusoni: un agosto di musica, giochi ed eventi gastronomici a Loiri Porto San Paolo. Tra gli appuntamenti di punta il concerto della cantantessa Carmen Consoli il 20 agosto, i fuochi di artificio la notte di Ferragosto e la Sagra de li cjusoni con festival delle fisarmoniche il primo agosto.

La noia non appartiene all’estate di Loiri Porto San Paolo. Il calendario degli eventi organizzati dal Comune offre ogni giorno un concerto o un evento da seguire. Si comincia il primo agosto a Loiri, piazza Isabelle Vanbelle con la Sagra de Li Cjusoni, alle 20,30 e il festival delle fisarmoniche. Alle 21 a Porto San Paolo, giochi gonfiabili e animazione per bambini nella piazza del Centro sociale. Sabato 3 agosto dalle 22, in piazza Tavolara, musica etnika con Tore Nieddu e il Gruppo folk olbiese in replica il 9 agosto. Il 5, 12 e 26 agosto, dalle 21,30 Salsa loca danze latino caraibiche con dj Berardini in piazza degli scacchi.

Dal Time in jazz a Carmen Consoli

L’8 alle 20 Festa del mattoncino alle 20 nella piazza del Centro sociale di Porto San Paolo. Domenica 11 agosto alle 18 il Time in jazz fa tappa sulla spiaggia di Porto Taverna. Il 15 alle 18 Festa di ferragosto con musica e fuochi d’artificio in piazza degli Scacchi. Il 16 agosto alle 22 ancora musica etnika con Tore Nieddu e il gruppo di San Pantaleo in piazza Tavolara. Sabato 17 Festa patronale a La Sarra.

Lunedì 19 dalle 18 Apertura Showfood alle 18 e alle 22 concerto Rock side. Martedì 20 in piazza Garibaldi esibizione a ingresso gratuito di Carmen Consoli “Terra ca nun senti”. Un concerto-evento che fa parte di un tour mondiale partito da New York con cui l’artista omaggia la tradizione musicale della sua Sicilia.

Tanto sport a fine mese. Dal 22 al 25, dalle 17 alla mezzanotte torneo di pallacanestro “Sunset tournament 3X3”sul lungomare di Porto San Paolo. Il 23 agosto, alle 18, al campo di calcio Vincentelli di Loiri Torneo di calcio dell’Unione dei comuni. Chiude il mese la festa del folklore a cura del gruppo folk Ampuriesu e Li femini di Gaddura con la presenza dei Tamburini di Gavoi.

