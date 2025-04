Non è Michael il ragazzo avvistato ad Arzachena, ma resta la pista di Aglientu

La scomparsa di Michael Frison.

Non è Michael Frison il ragazzo visto ieri mattina ad Arzachena con uno zaino e un cappello da cowboy muoversi in strada con altre persone. La madre del 26enne, Cristina Pittalis, ha detto via social che il giovane è stato individuato.

LEGGI ANCHE: Scomparsa Michael Frison, nuova segnalazione: “È lo stesso visto ad Aglientu”

Tuttavia, il ragazzo avvistato ieri non è lo stesso che è stato visto ad Aglientu il 12 aprile scorso e questo non spegne la speranza della donna di poter riabbracciare suo figlio. Il giovane era stato avvistato alle ore 23 nelle campagne del paese e fotografato. Dalle immagini emergono particolari che sembrano ricondurre proprio al 26enne inglese.

”Continuerò a cercare risposte per risolvere questo enigma – ha detto la mamma dell’uomo sui social -. Nel frattempo, ripropongo qui la foto scattata la notte del 12 aprile per chiunque possa avere informazioni utili. Continuiamo a lavorare insieme per far luce su questa situazione, ma soprattutto trovare Michael”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui