Ivana Spagna alla festa patronale, i fan l’attendono a Telti

Concerto di Ivana Spagna alla festa patronale di Telti.

Ivana Spagna sarà la protagonista della festa patronale di Santa Vittoria e Santa Anatolia a Telti, riportando gli anni più d’oro della musica nel paese. La celebre cantante, divenuta un’icona negli anni ’80, si esibirà in un concerto che si terrà il 4 maggio dalle 22.

Ma non ci sarà soltanto spazio alla musica. Sarà un intenso fine settimana quello dei festeggiamenti della festa patronale, che cominceranno venerdì 2 fino a domenica 4 maggio. L’evento organizzato dal comitato dei Fidali 1984-1999 in collaborazione con il Comune, vede una serie di manifestazioni che includono non solo musica e balli, ma anche sport, tradizioni e momenti religiosi.

Venerdì 2 maggio si apre con l’invito a casa del presidente del comitato, alle ore 16. Alle 17.30 ci sarà la sfilata delle bandiere votive, seguita dai vespri alle 18. In serata, alle 20.30, piazza Dante ospiterà una gara di poesia con la partecipazione dei poeti Dionigi Bitti e Giuseppe Porcu. A seguire, alle 22, spazio alla tradizione con canti e balli del gruppo sardo “A Bratzos Tentos”.

Sabato 3 maggio, alle 10, ci sarà la processione in onore di Santa Anatolia, con la banda Mibelli di Olbia, il gruppo folk “Li Frueddhi Tiltesi” e i cavalieri. A seguire, la celebrazione della messa a cura di don Mauro Bucciero, con i canti del coro polifonico Santa Vittoria, seguito da un rinfresco nell’aula consiliare, previsto per le 12.30. Nel pomeriggio, alle 15, si terrà una dimostrazione di mini volley in piazza Rinascita, cui seguirà il torneo organizzato dall’associazione sportiva Time Out, nella palestra comunale.

Dalle 22 ci sarà uno spettacolo musicale dedicato agli anni Duemila, intitolato “Game Over”, con il dj-set di Dj Matrix, a partire dalle 22. Il concerto di Ivana Spagna si terrà a partire dalle 22 del 4 maggio, in piazza Dante, ma sarà preceduto da celebrazioni religiose, danza, canti e animazione. Alle 10 del 4 maggio si svolgerà la processione in onore di Santa Vittoria, accompagnata dalla banda Demuro di Berchidda.

La messa delle 11 sarà officiata da don Tamponi, con i canti del coro “Boci d’Agliola” di Telti. Dopo il rinfresco delle 12.30, il pomeriggio proseguirà con il saggio di danza della scuola Time Out alle 16, seguito dall’animazione per bambini curata da Megilandia in piazza Duomo alle 17. Gran finale in piazza Dante, dove alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo “On the road” prima del concerto di Spagna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui