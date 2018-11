La diretta nell’incontro del ministro.

Tutto pronto per l’arrivo del ministro Matteo Salvini che arriva in Sardegna questo pomeriggio per un tour di due giorni. Saranno una serie di incontri politici con i cittadini in vista delle prossime scadenze elettorali. La prima tappa è a Olbia alle 16, per un incontro pubblico alla stazione marittima all’Isola Bianca. L’ingresso è libero, aperto a tutti.

Nell’incontro di Olbia si parlerà di: zona franca, infrastrutture e deroghe per la sanità regionale. E’ prevista la diretta dalle ore 16.00 in poi sulla pagina Facebook del nostro giornale online Galluraoggi. Un’ottima occasione per chi non potrà presenziare all’incontro.

