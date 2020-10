Il giovane 28enne è stato arrestato a Olbia.

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione pervenuta sul 113, personale del Commissariato della polizia di Olbia è intervenuto nel centro città presso un bar, per una persona molesta. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un giovane, accompagnato con un cane di grossa taglia, che molestava i clienti dell’esercizio commerciale.

Alla vista degli agenti, il ragazzo si è scagliato con violenza contro di loro, che con non poca fatica sono riusciti ad immobilizzarlo e a farlo salire sull’auto di servizio. L’azione violenta dell’uomo si è protratta anche durante il tragitto verso il Commissariato. Infatti, il ventottenne ha danneggiato con calci e pugni l’autovettura e ha tentato di aggredire l’autista, tanto da rischiare di causare un incidente stradale.

Il cittadino tedesco, con precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato tratto in arresto per oltraggio, resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente che, dopo averne convalidato l’arresto ha disposto l’obbligo di firma presso il Commissariato di Olbia.

