Libri, spettacoli e cinema: l’Evento Diffuso anima Luogosanto

L’Evento Diffuso anima Luogosanto.

Un fine settimana ispirato alla cultura, che ha come fulcro il libro sardo: questo è in serbo per coloro che parteciperanno all’“Evento Diffuso” a sostegno dell’editoria sarda a Luogosanto, i prossimi 13 e 14 dicembre.

La manifestazione, realizzata grazie un finanziamento dell’assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, comprende una serie di iniziative che vanno dalle presentazioni di libri ai laboratori e agli spettacoli per bambini, dalle mostre alle proiezioni cinematografiche. La cornice che racchiude l’evento è una mostra del libro sardo, che, come il resto degli eventi in programma, si terrà presso l’Auditorium di Luogosanto, in via Fermi.

Si comincia venerdì 13 alle ore 9 con l’inaugurazione della mostra dei libri editi da case editrici sarde. Dieci sono le case editrici che hanno aderito: Sandhi Editore; Pettirosso; Edizioni Abbà; DBE Barbero Editore; Catartica; Archivi del Sud; Angelica; Maxottantotto; Nor e Condaghes.

La mattina di venerdì è dedicata a bambini e ragazzi, con un laboratorio e uno spettacolo, entrambi ideati e realizzati dal collaudato duo composto da Evelise Obinu ed Emanuele Ortu. Dalle 9:30 alle 10:30 si terrà il laboratorio “Nel palmo d’una mano, Vita e arte di Maria Lai” per le alunne e gli alunni della classe 5^ della scuola primaria di Luogosanto, mentre dalle 12:30 alle 13:30 sarà il turno dello spettacolo di teatro di narrazione di fiabe sarde e galluresi con musica ed illustrazioni dal vivo, intitolato “Tra le ombre della luna”. Quest’ultimo è dedicato in particolare alle ragazze e ai ragazzi della scuola media, è aperto al pubblico ed è adatto a ragazzi e adulti.

La prima giornata dell’“Evento Diffuso” a Luogosanto si chiude alle 18.00 con la presentazione dell’ultimo libro di Alberto Capitta “La tesina di S.V.”, pubblicato dalla casa editrice Il Maestrale e grazie al quale Capitta non solo ha ottenuto il Premio Angioni alla Carriera 2023, ma si è confermato anche come uno degli autori più rilevanti del panorama della Nuova Letteratura sarda.

La giornata di sabato 14 dicembre si apre invece con l’inaugurazione della mostra fotografica sugli stazzi galluresi di Giuseppe Contini, appassionato di fotografia e della cultura degli stazzi, che ha ritratto in una serie di foto pubblicate anche in un volume dell’editore Carlo Delfino.

Alle ore 11 è prevista la presentazione del libro “Pesce Poeta”, scritto a quattro mani da Marta Gabriel e suo figlio Jibril Rahmane, edito da Archivi del Sud Edizioni. Si tratta di un libro tenero, giocoso e poetico, adatto a grandi e piccini. Alla presentazione seguirà un laboratorio per bambini a cura dell’autrice.

Nello stesso Auditorium si terrà sabato alle ore 18 un evento a se stante: la proiezione dei quattro cortometraggi vincitori della rassegna “Visioni Sarde”, organizzata dall’Associazione Culturale Lu Juali.

L’Evento Diffuso si chiude in bellezza con la proiezione di un film tratto da un libro cult della letteratura gallurese: “Il Muto di Gallura”, edito da Ilisso e ripubblicato recentemente dalla casa editrice Maxottantotto. La proiezione del film sarà preceduta alle ore 21 da un breve talk intitolato “Il Muto di Gallura: dal libro al film”, a cui parteciperanno il regista Matteo Fresi, gli attori Noemi Medas e Fulvio Accogli e il traduttore/dialog coach Riccardo Mura.

La mostra del libro sarà visitabile venerdì 13 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 e sabato 14 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 24. Gli eventi sono tutti gratuiti e (tranne il laboratorio per la classe 5^ elementare) aperti al pubblico; durante gli eventi sarà possibile usufruire del servizio bar a cura dei Fidali 1981, che si occuperanno anche dell’apericena di sabato tra le due proiezioni.

