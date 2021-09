Lavori di Abbanoa: interruzione dell’acqua a Monti, Telti e Olbia

L’interruzione dell’acqua in alcuni comuni della Gallura.

Per 7 e 8 settembre si procederà con una serie di interventi straordinari ed emergenziali di natura improrogabile presso l’impianto di sollevamento idrico Santa Elisabetta.

Per questo motivo è prevista l’interruzione dell’acqua a tutte le utenze dei centri abitati di Monti e Telti ed alle utenze della località Putzolu in Comune di Olbia, dalle ore 14 di martedì 7 settembre sino alle ore 18 di mercoledì 8 settembre.

Sono in programma tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita, gestendo le scorte dei serbatoi ed ottimizzando al massimo i tempi degli interventi di manutenzione programmati in modo da poter accorciare i tempi di interruzione delle portate in rete. A fine lavori il servizio idrico verrà ripristinato senza ulteriore preavviso.

