I marciapiedi di via Mameli a Olbia.

Da molto tempo i marciapiedi di via Mameli versavano in condizione di degrado. Ora, però, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza sono entrati nel vivo.

Martedì scorso, infatti, l’amministrazione comunale di Olbia ha incontrato la ditta che ha vinto l’appalto per gli interventi di rifacimento da eseguire. La data è certa: i lavori cominceranno il 6 settembre e dureranno un mese. A comunicarlo un’ordinanza comunale e interesserà il lato sinistro verso via Roma tra il passaggio a livello di corso Vittorio Veneto e via Acquedotto.

Le disposizioni dureranno tutto il giorno e riguardano il restringimento della carreggiata con la riduzione della corsia di marcia. Enterà in vigore anche il divieto di sosta e fermata in prossimità del cantiere.

