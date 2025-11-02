Morti morti e Halloween, bimbi in festa nel centro di Olbia

Una domenica di festa a Olbia per i Morto morti

Tradizioni antiche e acquisizioni moderne si fondono nel centro di Olbia, bimbi in festa tra Morti morti e Halloween. Da una parte c’è l’antica tradizione sarda per la celebrazione dei defunti e dall’altra la forma statunitensi con maschere a tema horror e zucche. I bambini sono aperti alle contaminazioni e si godono i benefici: tutti in giro a chiedere dolci vestiti a maschera. L’arancione delle zucche si fonde con la tradizione popolare sarda.

A contribuire al clima di festa l’iniziativa della Croce rossa in piazza Eleonora d’Arborea. Truccabimbi e dolci con Topolino e Topolina a spasso per il Corso. Un momento di gioia per i più piccoli che si godono un 2 novembre a spasso per il centro di Olbia col clima mite.

