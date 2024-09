Morto per annegamento un 62enne in vacanza a Palau.

Tragedia a Palau, dove un uomo di 62 anni olandese è morto in spiaggia. Il turista si trovava in acqua, quando, probabilmente per un malore, è deceduto per annegamento.

L’uomo è stato portato fuori dall’acqua da alcuni bagnanti e un medico è intervenuto con un defibrilaltore presente nella spiaggia. Purtroppo, però, non c’è stato niente da fare, poiché il suo cuore ha smesso di battere. All’arrivo dell’elisoccorso l’equipe medica 118 ha praticato la rianimazione cardiopolmonare ma ha poi dovuto constatare il decesso del turista.

